Videocamere di sorveglianza, arrivano i fondi. Salvini: "Dalle parole ai fatti"

Secondo l'attuale suddivisione dei fondi, 3.650.569,75 euro verranno utilizzati in provincia di Caserta, 639.634,30 euro in quella di Napoli, e 160.532,53 euro in quella di Avellino