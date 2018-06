Videosorveglianza nell'area nord e alla Pignasecca: la Giunta Comunale approva il progetto

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'assessore Alessandra Clemente, ha approvato la relazione tecnico illustrativa del progetto denominato "Sicurezza Urbana Integrata - Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per Miano, Piscinola/Chiaiano e Montecalvario (zona Pignasecca)".

Il progetto è stato realizzato a fronte di un attento lavoro sul territorio coordinato dalla Polizia Municipale, con il fondamentale supporto di Polizia di Stato e Carabinieri, così come da intese in Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza.

Venerdì alle ore 11, in Prefettura, sarà siglato il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Napoli e la Prefettura, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.