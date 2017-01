Filma i dipendenti Inps e li insulta su Facebook. Denunciato 31enne

Probabilmente non apprezzava il lavoro dei dipendenti dell'Inps della propria città. Per questo ha fatto un giro negli uffici armato di telefonino ed ha cominciato a filmarli. Non contento ha pubblicato tutto su Facebook con tanto di commento di sottofondo. Denunciato un 31enne di Forio d'Ischia. Il giovane ha ripreso l'attività dei funzionari dell'ufficio pubblico per poi offenderli pubblicamente sul noto social network. Il video ha fatto subito il giro del web non passando inosservato nemmeno agli agenti della polizia del commissariato “Ischia” a cui era già arrivata la denuncia.

In poco tempo i poliziotti sono arrivati al 31enne che non aveva fatto nulla per nascondere la paternità degli insulti e del video. Il risultato è stata una denuncia per diffamazione aggravata, molestie e trattamento illecito dei dati personali. Il 31enne è stato denunciato a piede libero ma presto si troverà a dover affrontare il processo e la possibile richiesta di risarcimento danni da parte dei protagonisti involontario del video e della sua invettiva.