Video Hot, sbloccato l'iPhone di Tiziana Cantone: possibile svolta nelle indagini

Possibile svolta nelle indagini sul suicidio di Tiziana Cantone, grazie alle perizie sull'iPhone 5 della giovane. Tra i messaggi vocali registrati dallo smartphone, sbloccato dai carabinieri, potrebbero emergere elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita di Tiziana e le possibili ragioni che l'hanno spinta a togliersi la vita, impiccandosi con un attrezzo da ginnastica.

Il sistema di protezione dell'iPhone è stato aggirato dai carabinieri della sesta sezione telematica del comando di Napoli, grazie all'impiego di algoritmi.

VIDEO HOT - La 31enne di Mugnano fu protagonista di alcuni video hot inviati a quattro ragazzi conosciuti sui social (il quinto si aggiunse successivamente), finiti poi in pasto alla rete. Per un anno e mezzo la denuncia era rimasta in Procura, anche a causa di una parziale ritrattazione da parte della 31enne. “Non posso essere certa che a diffondere i video siano stati loro”, aveva spiegato attraverso il suo legale.