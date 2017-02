"Dammi soldi e gioielli o faccio vedere a tutti il tuo video hot"

E' finito l'incubo per una ragazza di Arienzo, ricattata dall'ex fidanzato per un video hot, che la ritraeva durante un rapporto sessuale.

Il 27enne, una volta finita la storia con la giovane, l'aveva minacciata di inviare ad amici e parenti il filmato incriminato, se la ragazza non gli avesse consegnato denaro e gioielli.

La vittima, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per assecondare le richieste del suo ex fidanzato avrebbe sottratto ai suoi genitori denaro e gioielli, per una cifra vicina ai 50 mila euro.

Il giovane dovrà rispondere di estorsione, minaccia e violenza per indurre la vittima a commettere reato.