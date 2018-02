Nuovo video hard diffuso online, protagonista disperata: “Abbandonata dal fidanzato”

“Oggi abbiamo sentito la ragazza protagonista del video hard che è diventato virale e abbiamo avuto la conferma che è disperata”. Così Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli, che – nel corso de La radiazza su Radio Marte – sono ritornati sulla vicenda.

La giovane è “preoccupata anche per le conseguenze che questa vicenda potrebbe avere per le figlie, che ha cresciuto da sola, e per il suo lavoro”. Dal consigliere regionale dei Verdi e dallo speaker era partito nei giorni scorsi l'appello degli amici della ragazza affinché non si diffonda il video, a quanto pare comunque già online su diversi portali hard.

“Abbiamo anche scoperto – hanno proseguito Borrelli e Simioli – che il fidanzato l'ha abbandonata al suo destino quando ha scoperto che il video è diventato virale”. Da La radiazza un ringraziamento alle forze dell'ordine, “che hanno raccolto la denuncia della ragazza e stanno indagando ad ampio raggio per capire chi abbia avviato la diffusione di un video che doveva restare segreto”.

“Ho già messo in contatto la ragazza con l'assessore regionale Chiara Marciani – ha poi aggiunto l'esponente del consiglio regionale – e, in queste ore, ci sarà un primo incontro per capire come possiamo aiutarla a combattere questa sua battaglia”. Borrelli conclude, quindi, sottolineando che “l'aiuto sarà possibile grazie alle opportunità offerte dalle leggi regionali contro il cyberbullismo e la violenza di genere”.