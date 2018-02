Nuovo video hard napoletano, la protagonista si racconta alle Iene

Un servizio della trasmissione Mediaset 'Le Iene' sarà dedicato a Maria (nome di fantasia), la protagonista del nuovo video hard che in questi giorni circola sui dispositivi mobili di molti napoletani e non solo. Il servizio, stando a quanto si apprende, sarebbe già stato realizzato e pronto per la messa in onda, forse già questa sera oppure nella puntata di domenica 18 febbraio. La donna ha chiesto più volte, tramite appelli raccolti dai conduttori de 'La Radiazza' di fermare l'indiscriminata diffusione del video. "Mi vergogno", avrebbe detto la donna.