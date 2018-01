Nuovo video hard nel napoletano, l'appello: "Non diffondetelo"

“Non diffondete quel video perché la ragazza protagonista ha già tentato il suicidio e si rischia un’altra tragedia come quella di Tiziana Cantone”. A lanciare l’appello sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, insieme a Gianni Simioli, con La Radiazza, hanno raccolto “la richiesta di aiuto degli amici di una giovane che vive nel vesuviano, che stanno tentando di fermare la diffusione di un video che sta diventando di dominio pubblico nel napoletano”.

“Hanno loro stessi creato un videomessaggio per chiedere a chiunque venga in possesso di un video, in cui si vede una coppia fare sesso, di non diffonderlo ulteriormente perché la ragazza coinvolta, venuta a conoscenza che quel video sta cominciando a circolare, anche tra amici e parenti, ha già tentato il suicidio”, spiegano Borrelli e Simioli per i quali “serve la collaborazione di tutti per fermare la diffusione del video ed evitare una tragedia”.

“Già nel corso della diretta de La Radiazza, dopo l’appello, abbiamo avuto diversi messaggi da persone che avevano visto il video e hanno garantito che l’avrebbero cancellato per non mettere a rischio la vita di quella ragazza e chiediamo a tutti di fare altrettanto”, ha aggiunto Borrelli che ha parlato della vicenda con l’assessore regionale Chiara Marciani ottenendo “la piena disponibilità ad aiutare la ragazza, sfruttando le opportunità messe in campo dalla Regione per combattere cyberbullismo e violenza di genere”.