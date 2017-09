Video hard, 19enne costretta a lasciare la propria casa

L'incubo per una 19enne di Pozzuoli continua da quel maledetto giorno in cui un suo video hard, privato, è stato indebitamente diffuso sul web. La giovane, dopo aver provato a cambiare scuola, si è vista costretta anche a cambiare città, lasciando definitivamente la propria città natale, come scrive Il Mattino.

La vicenda della 19enne finì al centro delle polemiche lo scorso anno, dopo la diffusione sul web del video della studentessa. Ne è nata un'inchiesta culminata con l'individuazione del responsabile accusato di violazione della privacy.

La procura ha invece chiesto nella giornata di ieri l'archiviazione del caso Tiziana Cantone, la 31enne protagonista di un video hard, che si era tolta la vita nella sua abitazione di Mugnano, dopo la diffusione di un video hard sul web.