Arresto bis per uno degli autori del pestaggio nella stazione di Pompei

I Carabinieri della stazione di piano di Sorrento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata a carico di un 31enne senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine e attualmente ai domiciliari per rapina e lesioni personali, reati contestati per il pestaggio nella stazione della circumvesuviana "Villa dei misteri”, a Pompei.

Nel corso di indagini coordinate dalla procura oplontina i militari dell’arma hanno raccolto inconfutabili indizi di colpevolezza nei confronti del 31enne in ordine a un furto aggravato commesso a Vico equense: il 23 novembre, a bordo di un treno della circum, aveva strappato uno smartphone di ultima generazione dalle mani di una studentessa minorenne di Piano di Sorrento per poi darsi alla fuga a piedi all’apertura delle porte. L’arrestato verrà tradotto nella casa circondariale di Poggioreale.