Viaggio da incubo Capodichino-Malpensa: "In aereo senza mascherina, poi ammassati per i bagagli. E piovevano insetti..."

La sua disavventura, da Napoli Capodichino a Malpensa, è di quelle che stanno vivendo in molti in questo periodo post lockdown. La giornalista e scrittrice Rossella Burattino ha descritto sul Corriere della Sera un viaggio diventato della speranza senza troppe ragioni.

Innanzitutto sull'aereo protesta perché gli altri viaggiatori non indossano la mascherina. "Hanno indossato la mascherina come poggia mento, come orecchino o addirittura portandola come una pochette a mano". Lo fa notare a steward e hostess, ma loro dicono di non poterci fare niente. "Sono rimasta veramente colpita dal comportamento dei membri dell’equipaggio di Alitalia (steward e hostess) e dall’atteggiamento del personale di controllo a Malpensa. Ho protestato anche allo scalo varesotto però le mie parole hanno lasciato il tempo che trovavano", spiega.

Era convinta di poter viaggiare in aereo con il figlio di 6 anni la giornalista, pensava "le persone sarebbero state più diligenti e avrebbero rispettato le regole". Non è andata così: "Mi sono sbagliata di grosso", racconta. "All’uscita dell’aereo un’altra sorpresa: entriamo nel bus della Sea e cadono insetti dal tetto. Chi li aveva addosso sui vestiti, chi in testa. Una cosa terribile!". Scarafaggi? No, coleotteri giapponesi provenienti da Novara. Sembra uno scherzo ma è tutto vero.

Da incubo anche il ritiro bagagli, con ammassati "i passeggeri provenienti da Napoli e da Barcellona (come era scritto sul monitor). Abbiamo aspettato dai 20 ai 30 minuti. È stato lì che ho fatto le mie rimostranze ad un addetto dello scalo. Se l’Enac ha deciso di vietare il bagaglio a mano e far spedire anche i trolley di piccole dimensioni si creano per forza assembramenti al ritiro". E un viaggio simile non può finire che con la ciliegina sulla torta: "Il mio bagaglio non è arrivato". Dov'era? Rimasto a Napoli, chiaro.