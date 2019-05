Riviera di Chiaia e Viale Gramsci, dal 28 maggio al via i lavori per la metro 6

L'area viabilità e trasporto pubblico del Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo in piazza della Repubblica/via Riviera di Chiaia, che sarà valido dal 28 maggio al 15 giugno. Il dispositivo si rende necessario per consentire all’’Hitachi Rail (ex Ansaldo STS), nell’ambito dei lavori per la realizzazione della linea 6 della Metropolitana di Napoli, di iniziare i lavori di scavo per l'istallazione dell'impianto antincendio.

Il dispositivo

E' quindi disposto, dal 28 maggio, il divieto di transito dall'inizio ex corsia riservata. La fermata Anm viene invece spostata in prossimità dell'area pedonale in via Caracciolo.