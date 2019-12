Grave incidente stradale in via vecchia San Rocco. Coinvolti due motorini. C'è apprensione per i feriti, visto che il sangue chiaramente visibile sull'asfalto. Sotto accusa la strada, considerata da tempo a rischio.

"Strada chiusa per rilievi e vista la gravità", scrive su Facebook Gennaro Acampora, consigliere comunale.