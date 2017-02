Fino al 30 giugno via Tribunali, da via Nilo a via Duomo, diventa area pedonale. Il dispositivo - in vigore venerdì e sabato dalle 10 alle 23, e domenica dalle 9 alle 15 - interessa anche vico Purgatorio ad Arco, piazza San Gaetano, piazzetta San Gregorio Armeno, piazza Gerolomini, vico Cinquesanti, vico Giganti e vico Gerolomini.

Immagini tratte dalla web tv del Comune di Napoli