Crollano calcinacci: chiusa al traffico via Tribunali

Un crollo di calcinacci è avvenuto questa mattina in via Tribunali (secondo tratto, a pochi metri da Castel Capuano). Il crollo ha interessato diversi palazzi. Per fortuna nessuno è stato colpito e non risultano feriti. La strada è stata interdetta al traffico ed è stata transennata. Si tratta, con ogni probabilità, di un effetto a scoppio ritardato dei danni causati dal maltempo nel funesto fine settimana segnato dal fortissimo vento.