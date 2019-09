Via Toledo, donna resta bloccata in casa: salvata dai vigili del fuoco

Paura per una anziana residente al civico 155 di via Toledo, rimasta bloccata in casa dopo una caduta. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno fatto irruzione in casa, tramite il balconcino che affaccia su via Ponte di Tappia, visto che la porta di casa era bloccata.

I pompieri hanno sfondato il vetro e sono entrati traendo in salvo la donna. Su via Toledo molti i curiosi che hanno assistito all'intervento di salvataggio e che si scambiavano consigli sui numeri da giocare al lotto.