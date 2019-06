"Non respira, aiutateci": paura in via Toledo per una 16enne

Paura in via Toledo per una 16enne napoletana che ha accusato nella serata di sabato un malore mentre si trovava in strada.

Gli agenti del Commissariato Dante, richiamati da un gruppo di ragazzini, preoccupati per le condizioni di salute della propria amica, che aveva difficoltà respiratorie, sono intervenuti portando la 16enne al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.

La giovane è stata salvata in ospedale, grazie al tempestivo intervento del personale sanitario.