Via Tertulliano, "ai piani alti non arriva l'acqua": la denuncia

Un figlio di 10 anni con una disabilità, uno zio che vive con lei, invalido al 100% in seguito a un ictus e adesso Antonella deve lottare anche con la mancanza d'acqua a casa sua.

Antonella vive al Rione Traiano, in una casa del Comune, in cui da più di 4 mesi non arriva l'acqua. "Dopo un aggiusto alla Loggetta", spiega Antonella a Napoli Today, "ai piani alti dell'Isolato 13 di via Tertulliano non arriva l'acqua".

Da quel giorno Antonella, la sua vicina di casa e gli abitanti dei piani alti di via Tertulliano vivono un disagio che non riescono a risolvere, rimbalzati da un ufficio a un altro. "La settimana scorsa è venuta una squadretta", racconta ancora Antonella, "ha fatto una segnalazione e ha detto che doveva avere l'autorizzazione a procedere dal Comune. Il sospetto è che sia rotta una mandante perché ci sono anche infiltrazioni d'acqua".

Antonella teme che l'infiltrazione d'acqua possa danneggiare l'appartamento, che ha già subito danni per la carenza d'acqua, visto che la caldaia si è rotta e non può chiedere nemmeno aiuto alla sua vicina perché è nelle sue stesse condizioni.

"Ho chiamato ABC, Napoli Servizi, dicono che dovrei andare io di persona a Ponticelli ma come faccio a lasciare mio zio allettato?", chiede la donna, "Tra l'altro mio figlio ha la febbre a 40".

Il piccolo di Antonella, 10 anni e un disturbo del comportamento è a letto con la febbre alta perché, nonostante avesse già qualche linea di febbre, quando, dopo tre giorni senza un filo d'acqua, dal rubinetto è sceso giù un rigagnolo gelido, la mamma ha preferito che si lavasse. L'acqua fredda però ha complicato la situazione.

"È una negligenza del Comune nei nostri confronti", afferma Antonella, "Stamattina ho fatto l'ultima segnalazione e temo che se pure riuscissi ad andare a Ponticelli, la situazione comunque non si risolverebbe".

Quello che Antonella chiede è un semplice intervento di manutenzione, nell'interesse suo ma anche del Comune stesso, proprietario della casa.