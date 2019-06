Via Tasso, albero rischia di cadere: chiusa parzialmente la strada

Non bastavano i notevoli disagi creati dal piano traffico per le Universiadi, a causa di un pericolo caduta di un albero, è stata anche parzialmente chiusa via Tasso.

La polizia municipale intervenuta sul posto ha bloccato l'accesso da Piazza Europa, dove sono autorizzati a transitare solo i veicoli diretti al Parco Matarazzo, sino all'incrocio con via Aniello Falcone, per ragioni di sicurezza pubblica.

"Ad aprile 2018 segnalai la necessità di provvedere, con urgenza, alla potatura dell'albero che ha determinato la chiusura di via Tasso. A dicembre ho sollecitato l'intervento. Ovviamente nessuna risposta. Almeno stavolta nessuno si è fatto male o, peggio, è morto. Ma io davvero comincio a provare odio e disprezzo per questi maledetti Disamministratori", denuncia Fabio Chiosi, ex presidente della Municipalità I.