Ritrovato cadavere in un appartamento. Corpo in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un cittadino extracomunitario è stato ritrovato in un appartamento di Napoli, in via Giovanni Tappia, tra via Marina e corso Arnaldo Lucci. Sul corpo dell'uomo, di circa 35-40 anni, è stato individuato un colpo di pistola alla testa. Accanto al corpo giaceva la pistola. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un suicidio ma la Polizia (sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato) indaga per non escludere alcuna pista.

Ieri sera sono stati i Vigili del Fuoco e gli agenti del commissariato ad accedere nell'appartamento trovato completamente a soqquadro: il corpo era già in avanzato stato di decomposizione