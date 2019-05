Balli in strada per 'abbattere il muro', via Santa Chiara chiusa al traffico il giorno 24 maggio

Per consentire il regolare svolgimento della Manifestazione “The Wall”organizzato dal Comitato dei Cardini è stato istituito per il giorno 24 maggio dalle ore 18.00 alle ore 24.00 un particolare dispositivo temporaneo di traffico in via Santa Chiara, vico Pallonetto a Santa Chiara, tratto compreso tra via San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Mezzocannone e via San Giovanni Maggiore Pignatelli.

L'ordinanza

In via Santa Chiara è disposto il divieto di transito e sosta con rimozione coatta. In via San Giovanni Maggiore Pignatelli è disposto il senso unico con direzione di marcia da Largo Giusso a vico Pallonetto a Santa Chiara. In vico Pallonetto a Santa Chiara - tratto tra via San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Mezzocannone - è disposto il senso unico con direzione di marcia verso Mezzocannone.

La manifestazione

"I commercianti e i residenti del quartiere promuovono un incontro con la Municipalità e il Comune per parlare di com'era una volta via Santa Chiara, ora ridotta ad un oscuro vicolo, e di come abbattere un muro che per troppi anni ha tolto luce e energia alle nostre vite. Verranno presentati progetti e idee per la riqualificazione di quest'area in modo da restituirla ai suoi abitanti e a chi attraversa e frequenta il quartiere. È invitato chiunque voglia contribuire a migliorare la qualità dell'abitare nella città e a creare nuove opportunità di relazione sociale. Ci saranno musica, balli in strada, cibo e allegria". Lo si legge sulla pagina del Comitato dei Cardini.