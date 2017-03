Via i sampietrini dalla Riviera di Chiaia. La soddisfazione dei Verdi

La Riviera di Chiaia dovrà dire addio agli storici sampietrini che verranno sostituiti dall'asfalto dopo che verranno effettuati i lavori di ristrutturazione. A dare il via libera è stata la Soprintendenza di Napoli che ha accolto la richiesta di una parte della cittadinanza che si era anche organizzata con una petizione. Modificato quindi il progetto iniziale che vedeva il ripristino dei sampietrini dopo i lavori. Una scelta che non aveva convinto molti cittadini convinti che la strada fosse troppo trafficata per sostenere quel tipo di pavimentazione che sarebbe inevitabilmente saltata ancora e creato dei problemi alla cittadinanza.

Anche i Verdi hanno applaudito alla scelta dei tecnici commentando «per una volta la Soprintendenza ha ascoltato le richieste di buon senso arrivate dai rappresentanti istituzionali e dai cittadini». Il commento è arrivato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e dalla consigliera della Municipalità di Chiaia, Benedetta Sciannimanica, impegnatisi entrambi nel sottoporre alla Soprintendenza la rimostranza dei cittadini della prima municipalità.