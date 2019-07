Caos in via Rosaroll, arrestato 25enne: la ricostruzione della polizia

Mattinata di passione ieri mattina in via Rosaroll, culminata con quattro poliziotti feriti ed un pitbull morto a causa di una ferita d'arma da fuoco fatale.

La polizia ha ricostruito quanto accaduto in quegli attimi concitati. Gli agenti del Commissariato “Vicaria-Mercato” hanno raggiunto via Cesare Rosaroll per eseguire un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un 25 enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo ha fin da subito opposto resistenza all’arresto, puntando una pistola contro gli operatori, poi risultata una replica priva del tappo rosso, ingaggiando con loro una colluttazione ed aizzando il proprio cane, che ha morso uno dei poliziotti.

Arresto

Durante queste fasi, gli agenti hanno esploso due colpi all’indirizzo dell’animale. Quattro degli operanti sono ricorsi a cure mediche per traumi e contusioni varie, e un quinto a causa del morso ricevuto. Sono stati i poliziotti di un’Unità Cinofila a soccorrere il cane e a condurlo presso un centro veterinario, dove è deceduto. L’uomo è stato arrestato, oltre che in virtù del provvedimento restrittivo, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.