Pianura, via Pisani chiude per un mese per lavori

Via Pisani resterà chiusa per circa un mese, da oggi 1° luglio fino al prossimo 2 agosto, per lavori.

Il Comune di Napoli ha infatti disposto la chiusura dell'importante strada di collegamento tra Pianura e Quarto per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione.

Si raccomanda agli utenti di utilizzare in alternativa Via Campana e Via Montagna Spaccata durante la fascia oraria interessata dai lavori.

I dettagli dell'ordinanza comunale, con gli orari di chiusura: