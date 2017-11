Bomba nel bar, i consiglieri della II municipalità: "Sconvolti" (VIDEO)

Arriviamo in via Pessina, al civico 75 sventrato dall'esplosione, il cui ingresso è temporaneamente da alcune tavole di legno, mentre il titolare e alcuni dipendenti stanno andando via: "Ci sono almeno 250mila euro di danni, dodici ragazzi rischiano il posto", ci confida a telecamere spente il proprietario. L'esplosione notturna ha destato la preoccupazione dell'istituzione più vicina al fatto. La seconda municipalità ha sede in piazza Dante, a quaranta metri dal bar Shabby in via Pessina.

Abbiamo intervistato i consiglieri De Stasio e Verde e l'assessore Cadavéro. "La seconda municipalità è sconvolta perché atti di questo tipo rappresentano una novità per questo territorio", spiega De Stasio. "Poteva essere una tragedia, contiamo danni materiali ma questo è un luogo di transito anche durante la notte", racconta Verde, allarmata. I consiglieri annunciano nei prossimi giorni una seduta consiliare per affrontare il tema e chiedere maggiore attenzione a Questura e Prefetto. "La sensazione è che le dinamiche dietro questi atti criminali siano ben più radicate e complesse del singolo episodio", afferma l'assessore Cadavéro.