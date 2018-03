Minacce con siringhe piene di sangue, spaccio di droga: due arresti nello stesso condominio

Ieri mattina gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di “Poggioreale” e dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato F.G., di anni 45, con pregiudizi di polizia e L.F., di anni 43, per il reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre L.F. è stato denunciato in stato di libertà anche per i reati di lesioni, minaccia aggravata, danneggiamento e possesso di arma da taglio. A seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa, i poliziotti sono intervenuti in via Nuova Poggioreale dove all’interno di un parco hanno trovato un uomo, in evidente stato di esagitazione, brandire un coltello tra le mani e minacciare alcuni condomini. L.F., precedentemente, si era reso responsabile di minaccia nei confronti di un condomino, affacciato alla finestra, al quale aveva spruzzato dapprima del sangue con una siringa e successivamente aveva rotto il vetro della finestra; poco prima aveva anche danneggiato la vettura e minacciata la moglie di un altro condomino.

Disarmato e bloccato L.F., anche grazie all’intervento di altre volanti giunte sol posto, i poliziotti hanno provveduto al controllo presso l’abitazione. Appena entrati presso l’androne del palazzo, gli agenti hanno visto una persona tentare di scappare dall’abitazione di L.F. I poliziotti hanno subito bloccato l’uomo, F.G., con pregiudizi di polizia e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, il quale non sapeva come giustificare la permanenza all’interno dell’abitazione di L.F.. Da un controllo effettuato dagli agenti, nascosta all’interno di una camera dell’abitazione, è stata trovata una valigia, ben nascosta, contenente della droga tipo hashish, dal peso complessivo di 2987,58 grammi, marijuana dal peso complessivo di 967,49 grammi e due bilancini di precisione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria L.F. e F.G. sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale