Paura sulla strada per il cimitero: di ribalta camion dei rifiuti

Paura stamane intorno alle 6 in via Nazionale a Torre del Greco. Come riportato dal Mattino, un camion dei rifiuti si è ribaltato bloccando l'arteria stradale. L'incidente ha provocato due feriti lievi e compromesso il transito veicolare nella zona.

In strada il mezzo pesante di traverso, nonché gran parte del suo carico di rifiuti. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. Pare che una vettura abbia invaso la corsia del camion, da lì la manovra del conducente che ha portato al ribaltamento.

A restare feriti sono stati il conducente del camion e quello della vettura coinvolta. Traffico in tilt soprattutto per le persone dirette al cimitero per la commemorazione dei defunti.