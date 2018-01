Via Nazionale delle Puglie, una lingua di strada fatiscente tra Napoli e Casoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Questa una petizione lanciata si Change.org Ecco a voi la strada più dissestata di Napoli... via Nazionale delle Puglie una strada principale che collega il quartiere di Poggioreale alla provincia nord est di Napoli, che congiunge la frazione di Casoria Arpino alla città di Napoli. Sarebbe opportuno sistemarla, asfaltarla prima che qualcuno si faccia seriamente male, visto lo stato indecoroso è pericoloso in cui versa il "manto" stradale. Come Comitato di Quartiere, c.d. Quartiere Invisibile, siamo fortemente interessati alla tematica e faremo del nostro meglio per rendere epidemica questa raccolta forme affinché si estenda anche al comune di Casoria. Gli scarica barile tra i comuni di Casoria e Napoli, sull'appartenenza della strada vista la pessima designazione dei confini tra i due comuni, acutizzano i disagi e generano immensi aggravi anche per le casse dei Comuni visti gli innumerevoli danni ai mezzi in transito. Sappiamo per certo che per il comune di Casoria possono essere investiti per tale opera i c.d. fondi di compensazione della linea TAV, non sappiamo quando però ciò accadrà. Sosteniamo questa petizione, nata per il comune di Napoli, affinché si possa trovare insieme una soluzione e ridare un minimo di dignità anche al quartiere Arpino-Cittadella.

