Differenziata bizzarra a Piscinola: spunta una barchetta

I rifiuti ai margini della strada sono ormai un grande classico della cronaca minuta napoletana. Ma quello che qualcuno - forse un cittadino napoletano - è stato capace di smaltire ai margini di via Miano a Piscinola ha dell'incredibile. Una barchetta malandata, che tempo fa ha probabilmente solcato i mari del golfo e fatto vivere teneri momenti, è stata lasciata in mezzo alla strada, senza alcun riguardo. I residenti si guardano smarriti. A Piscinola il mare sembra un po' più vicino, l'estate non troppo lontana. (foto Bukaman)

