Via Marina-Corso Garibaldi, traffico bloccato: un giovane ferma un autobus e non si sposta

Un giovane ha bloccato per lunghi minuti il traffico - già fisiologicamente congestionato - tra via Marina e corso Garibaldi. Frappostosi tra un autobus diretto a Monte di Procida e la strada, il giovane non si è spostato nonostante i colpi di clacson e le lamentele. Ha dichiarato di voler aspettare i carabinieri e così è stato: nel giro di quindici minuti sono arrivati i militari e il giovane è stato allontanato. Era in evidente stato di alterazione psicofisica.

La notizia è segnalata anche dal gruppo Insieme facciamo tutto.