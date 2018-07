Occupazione abusiva di suolo pubblico, sanzionati i gestori di tre locali

Gli Agenti della Polizia locale hanno sanzionato in Via A. Vespucci, per occupazione di suolo abusiva, i titolari di tre esercizi commerciali sprovvisti della necessaria documentazione amministrativa e che occupavano abusivamente l'area antistante le loro attività con tavoli e sedie. Uno di questi locali è stato giorni fa teatro di un episodio di violenza di cui è stato vittima il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.



I metri quadrati di suolo occupati abusivamente erano in totale 150 per cui, a seguito della successiva segnalazione all’ufficio COSAP, sarà emessa una sanzione per un totale di circa 100.000,00 euro. Nel corso degli accertamenti si è scoperto che le tendostrutture e l’area

sottostante che i titolari degli esercizi pubblici avevano fatto installare erano già sottoposte a sequestro penale. Pertanto i tre responsabili ed i custodi giudiziari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli.