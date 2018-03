Cantiere via Marina, stop ai lavori: operai licenziati

Continua il calvario dei lavori su via Marina. Palazzo San Giacomo ha sospeso i lavori, già in ritardo, per effettuare delle verifice contabili. Contestualmente, come riportato dal Mattino, la ditta che si sta occupando della riqualificazione ha annunciato il licenziamento degli operai.

Il cantiere, giunto al 70% del completamento, è aperto ormai da tre anni. Inizialmente la fine dei lavori era prevista nel dicembre 2016, poi sono saltati anche i successivi termini di marzo e settembre 2017.

La doccia fredda per i lavoratori peraltro arriva con il pagamento degli stipendi ormai già bloccato da 3 mesi. Sono 15 gli operai e tecnici che resteranno fermi in attesa di novità.