Via Marina, si cambia ancora: interrotta circolazione sull'asse costiero

Da lunedì 27 aprile, e fino a sabato 2 maggio, sarà modificato il dispositivo di circolazione di via Marina al fine di consentire il completamento della nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in corrispondenza della rotatoria di via S. Erasmo. In particolare, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, sarà temporaneamente interrotta la circolazione sull’asse costiero.

I veicoli provenienti dalle Autostrade e da San Giovanni saranno deviati in corrispondenza di via Emanuele Gianturco. Sarà pertanto possibile ritornare sull’asse costiero percorrendo via G. Ferraris e via Benedetto Brin oppure corso Arnaldo Lucci. I veicoli in uscita dalla città e diretti in direzione Autostrade o San Giovanni, dovranno percorrere via Ponte della Maddalena.

L'ordinanza

Viene istitituito:

- Il divieto di transito veicolare nell’anello di circolazione della rotatoria realizzata all'intersezione tra via Alessandro Volta, via Ponte della Maddalena, Sant'Erasmo e via Reggia di Portici.

- Il divieto di transito veicolare sulla semicarreggiata lato mare di via Alessandro Volta, eccetto residenti, forze dell’ordine e mezzi impegnati in servizio di pronto intervento.

- La sospensione del senso unico di circolazione su entrambe le semicarreggiate di via Alessandro Volta, al fine di consentire ai veicoli di percorrere le due corsie in direzioni contrapposte.

- Il divieto di transito veicolare eccetto residenti, forze dell’ordine e mezzi impegnati in servizio di pronto intervento, sulla semicarreggiata lato monte di via Reggia di Portici, tratto compreso tra via Emanuele Gianturco e Largo Sant’Erasmo.

- La sospensione del senso unico di circolazione sulla semicarreggiata lato monte di via Reggia di Portici, tratto compreso tra via Emanuele Gianturco e Largo Sant’Erasmo, al fine di consentire ai veicoli autorizzati di percorrere le due corsie in direzioni contrapposte.

- Il divieto di sosta con rimozione coatta e la sospensione del senso unico di circolazione in via Sant'Erasmo, tratto tra l'intersezione di cui al punto 1 e via Emanuele Gianturco.