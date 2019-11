Napoli va in pezzi: un'altra voragine si apre al Vomero, strada chiusa

Un nuovo cedimento di una strada ha interessato Napoli. In via Giotto, al Vomero, a pochi passi da piazza Medaglie d'Oro, la strada ha ceduto proprio a ridosso delle strisce pedonali, creando una voragine. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.



(foto da Sei del Vomero se)

Non si hanno notizie, al momento, di danni a persone o cose. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, causando enormi disagi per chi percorre quest'importante arteria per recarsi al lavoro.

Il cedimento arriva a poche ore da quello - ben più grave - di via Masoni, ai Ponti Rossi. Qui un'enorme voragine ha costretto i Vigili del Fuoco a evacuare circa 50 famiglie residenti in zona. Gli sfollati di via Masoni hanno poi lamentato la mancanza di alternative abitative: "Non sappiamo dove andare", hanno detto.