Spari in via Foria, ferito un ragazzo che consegnava il latte

Un 32enne è stato trasportato al San Giovanni Bosco dopo essere stato ferito, questa mattina, in via Foria altezza Piazza Carlo III, mentre consegnava il latte. L'uomo è stato raggiunto da due proiettili, uno per gamba. Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Racconta di essere stato aggredito da rapinatori.