Un pomeriggio da brividi a Soccavo, in via Epomeo. Dopo aver vanamente tentato di rapinare una farmacia, un rapinatore si è allontanato sparando un colpo a vuoto. Per fortuna nessuno si trovava sulla traiettoria del proiettile. La notizia è stata diffusa da il Mattino. Sul posto c'è la Polizia che cerca di ricostruire i fatti per avviare le dovute indagini sul rapinatore, che dopo il colpo si è dato alla fuga.