Via Duomo, tornano i sabato pedonali

Dopo l'esperienza di dicembre, tornano i sabato pedonali nel tratto di via Duomo compreso tra piazzetta San Giuseppe dei Ruffi e via Foria.

Dalle 22 di stasera 10 febbraio alle 17 di domani 11 febbraio, nel tratto sopra citato, ci sarà il divieto di sosta per le auto e l'interdizione al traffico.

Dalle 9 alle 18 di sabato ci sarà l'evento "A passo Duomo", con musica, aperitivi, degustazioni di prodotti tipici e spettacoli.

"D'ora in avanti - informa una nota della IV Municipalità - promuoveremo sempre più, in via Duomo e in altre parti del nostro territorio, le isole pedonali che hanno dimostrato di produrre effetti positivi nell’immediato e sul lungo periodo: da subito una riduzione dei livelli di smog e rumore, accompagnato da una crescita del numero di utenti, che può aiutare un territorio nello sviluppo del commercio e poi una migliore tutela di monumenti e patrimonio storico-artistico, una valorizzazione turistica, un generale aumento della vivibilità cittadina".

La prossima isola pedonale in via Duomo è fissata per sabato 25 febbraio.