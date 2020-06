Via Duomo, nuovo dispositivo di traffico dal 15 giugno al 10 luglio

Il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione in via Duomo, per consentire il prosieguo dei lavori relativi all'intervento "Riqualificazione degli spazi urbani – Lotto 1, rientranti nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO POR Campania FESR 2007-2013/2014-2020".

Queste le novità dal 15/6/2020 al 10/7/2020:

- divieto di transito veicolare nel tratto di strada compreso tra via San Giuseppe dei Ruffi e il civico n. 53;

- divieto di transito veicolare, eccetto i residenti mezzi di soccorso e di emergenza, nel tratto di strada compreso tra via Settembrini ed il civico n. 53;

- sospensione del senso unico di circolazione nel tratto di strada compreso tra il civico n. 53 e l’intersezione con via Settembrini;

- divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di strada compreso tra via Settembrini e il civico n. 53.

