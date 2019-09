Discarica di via delle Brecce, i residenti scendono in piazza: "Non crediamo alle promesse"

Sabato si è svolta la prima assemblea pubblica organizzata da comitati ed associazioni che si stanno mobilitando contro la discarica di via delle Brecce pretendendone la sua chiusura immediata. Un'assemblea organizzata e voluta dai cittadini che hanno rifiutato l'inserimento di quualsiasi gruppo politico.

Presenti 100 persone, quasi tutti cittadini di Napoli est. "L'assemblea dopo aver deciso di non voler attendere i soliti proclami e promesse dell'assessore Del Giudice, ha deciso di prendere in mano il proprio futuro ed iniziare la lotta per la chiusura del sito di via delle Brecce, dando un primo segnale partendo in corteo lungo il Corso San Giovanni a Teduccio fino al ponte dei francesi, lunedì 23 settembre, per un presidio di lotta fuori ai cancelli della discarica per evitare che vengano sversati altre tonnellate di rifiuti. Invitiamo tutte le realtà di lotta, collettivi e lavoratori di Asia Napoli che subiscono anche loro i danni di salute di quel sito, gli studenti e tutti i solidali a sostenere questo presidio e questa lotta, di fronte a questa nuova ondata di discariche che sta interessando tutta la provincia di Napoli vogliamo ricordare che solo Napoli non ha ancora manifestato esprimendo la sua rabbia e determinazione mentre Giugliano Acerra ed altri comuni già sono scesi in piazza con migliaia di persone. Un ultimo appunto lo lasciamo per de Magistris ricordiamo lontano il tempo della bandana e di chi ha voluto credere in una sorte di rivoluzione civile e democraticamente partecipata, allora c'erano gli slogan e le buone intenzioni con promesse mai mantenute, oggi solo il silenzio e lo schieramento con i poteri forti ed economici contro la salute ed il bene dei cittadini, è il momento di fare chiarezza e prendere posizione. Appuntamento lunedì 23 settembre ore 10.00 presidio fuori all'ex ICM via delle Brecce", fanno sapere gli organizzatori della manifestazione.