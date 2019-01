Caos traffico sul lungomare, l'appello: "Riaprite via Partenope"

Ancora disagi in via Chiatamone, dopo il crollo di ieri dell’intonaco da una chiesa, che ha danneggiato un'automobile in sosta. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nel pomeriggio di ieri lavori di spicconatura per consentire di mettere in sicurezza l'area.

"Stamattina c’è un traffico assurdo su tutto il lungomare e a Piazza Vittoria. Non si riesce a circolare. Tutto ciò perché il sindaco non vuole aprire via Partenope", denuncia Simona, una residente.