Camminava in via Chiatamone con il colpo in canna: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Montecalvario hanno arrestato A.M., 48enne napoletano con precedenti di polizia, per il reato di porto illegale di arma da guerra. Questa notte, durante un servizio di appostamento in via Chiatamone, i poliziotti hanno bloccato ed arrestato il 48enne, il quale era in possesso di una pistola marca Beretta modello 92FS, calibro 9x21 parabellum, con matricola abrasa e con caricatore fornito di 6 proiettili, di cui uno in canna.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.