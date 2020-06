Lavori in via Caracciolo: ecco il dispositivo di traffico temporaneo

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori programmati in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra la confluenza di viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria, è stato istituito a partire da mercoledì 17 giugno e fino a giovedì 16 luglio, la suddivisione della carreggiata e il seguente dispositivo di traffico:

1. una corsia di marcia per i veicoli provenienti da piazza della Vittoria e diretti a viale Anton Dohrn

2. il limite massimo di velocità pari a 30 km/h e il divieto di sorpasso nella corsia di cui al precedente punto 1

3. due corsie di marcia per i veicoli provenienti da viale Anton Dohrn e diretti a piazza Vittoria

4. il limite massimo di velocità pari a 30 km/h nelle corsie di cui al punto 3

5. doppia linea di separazione dei sensi di marcia, a separazione delle corsie contrapposte di cui ai punti 1 e 3 opportunamente delimitata con elementi di separazione dei sensi di marcia come prescritti prescritti dal Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.