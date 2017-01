Tommaso, sindaco a 21 anni: "Voglio dedicare una via a Bud Spencer"

Tommaso Fiazza, 21 anni, è il primo sindaco leghista in un paese emiliano guidato da 60 anni da giunte "rosse". Per conquistare la carica di primo cittadino di Fontevivo, in provincia di Parma, ha lasciato l'Università.

L'amore di Tommaso per la Lega nasce quando aveva 16 anni. Oggi ha ampliato l’organico dei vigili, ha investito in telecamere, sgomberato i campi rom e regalato 400 bombolette spry al peperoncino alle concittadine.

Il prossimo step, come si legge sul Corriere della Sera, è dedicare una via a Bud Spencer: "Un riconoscimento all’attore che ha segnato la commedia italiana".