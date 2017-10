Poggioreale, lavori su via Brindisi

La Municipalità 4, assieme al Servizio attività tecniche della Municipalità, è impegnata nei lavori su via Brindisi, strada che da anni versa in condizioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Via Brindisi si va ad aggiungere così all'elenco delle numerose strade che in poco più di un anno la Municipalità ha completamente risistemato: via Fragianni, via Gaetano Bruno, via Giuseppe Buonocore, via Giuliano da Maiano, via Marino Freccia, via Monfalcone, via Aquileia, via Vicinale S. M. del Pianto, via Gorizia, via Luigi la Vista.