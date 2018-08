"Ancora una volta a via Fosso del lupo e via Paolo De Matteis vengono rotti i vetri delle auto parcheggiate. Ieri è avvenuto addirittura alle 10.00 del mattino. Probabilmente il movente è che qualcuno addà parià in questo modo", è la denuncia di un residente di Secondigliano.

Casi di vetri rotti da ignoti si segnalano anche al Rione Traiano.