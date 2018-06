Escursione sul Vesuvio: "Si torni a investire nella prevenzione degli incendi"

Questa mattina esponenti del dipartimento ambiente di Leu e Sinistra Italiana ha effettuato una escursione sul Vesuvio per capire le difficoltà e i problemi dopo gli incendi dello scorso anno. Roberto Braibanti di Sinistra Italiana, nell'occasione, ha girato il breve video che vi proponiamo. Sono tre i motivi che Sinistra Italiana individua come corresponsabili dello scempio ambientale del 2017. "Lo smembramento del corpo forestale italiano e l'impoverimento di risorse umane ha spostato verso la gestione dell'emergenza nazionale la politica regionale, dimenticando la prevenzione", spiega Braibanti. "I cambiamenti climatici in atto, poi, cambiano il clima del sud Italia verso il semidesertico. I segnali sono visibili con la straordinaria siccità. E gli incendi sono conseguenti a questi cambiamenti. Infine la legge quadro 353/2000 obbliga i comuni a censire i terreni percorsi dal fuoco e a impedire che per 15 anni si cambi la destinazione d'uso, così da reprimere incendi coatti con lo scopo di impossessarsi dei terreni E a oggi è una legge inapplicata".



"Sappiamo che un'area percorsa dal fuoco ha bisogno di manutenzione", prosegue Braibanti. "E lo sversamento di rifiuti abusivo peggiora il problema. Le soluzioni che individuiamo per aggredire questa crisi gravissima che minaccia sia i nostri boschi che le nostre comunità sono le seguenti: prevenzione (si torni a investire nella pulizia dei boschi); formazione (i soggetti risolutori devono essere preparati); risolvere il problema del personale (assumere nelle comunità montane, nei vigili del fuoco); aumentare il controllo usando video sorveglianza e droni".

Questa una foto scattata durante l'escursione: