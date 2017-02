Vestiti con false etichette: sequestri anche a Napoli

Una maxi-operazione della Guardia di Finanza ha permesso il sequestro di oltre 50mila capi d'abbigliamento con false etichette su tutto il territorio nazionale. L'operazione soprannominata “Teseo” è partita da Olbia ed ha coinvolto anche Napoli. Oltre al capoluogo partenopeo i sequestri sono avvenuti a Roma, Cagliari, Sassari, Padova e Prato. In totale sono state individuate 36 attività commerciali operanti soprattutto nel settore dell'import-export dei capi d'abbigliamento che ne vendevano di contraffatti.

In particolare le etichette non corrispondevano alla reale fattura e provenienza dei vestiti. Sono state denunciate anche 54 persone per il reato di frode in commercio. Le fiamme gialle hanno impegnato oltre 200 militari per effettuare i sequestri e notificare gli atti. Le indagini sono partite da Olbia con i sequestri dello scorso inverno durante i quali vennero scoperti dei negozi che vendevano capi d'abbigliamento spacciandoli per cachemire ma che all'esame di laboratorio erano risultati di tutt'altro materiale.