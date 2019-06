Chiesa napoletana in raccoglimento: si aggravano le condizioni del vescovo Angerami

"Domani 26 giugno giornata di preghiera per il vescovo Salvatore Angerami, in cammino verso la casa del Padre per celebrare in eterno la Pasqua. Pertanto, tutte le comunita potranno valorizzare per la celebrazione della messa il formulario del messale a pag 823. Affidiamo alla Madonna santa, madre dei sacerdoti, il nostro fratello vescovo, perche lo accolga nelle sue braccia. Tutti benedicono il signore". Con questo messaggio il Cardinale Crescenzio Sepe e la Comunità Diocesana di Napoli rendono noto l'aggravarsi dello stato di salute del Vescovo Salvatore Angerami, 62enne ordinato sacerdote nel 1997.

Angerami è stato animatore, confessore e padre spirituale nel Seminario Maggiore ed è anche collaboratore parrocchiale nella Chiesa B.V. di Lourdes e S. Bernadetta a Ponticelli. Parroco della Chiesa San Gennaro al Vomero e Decano dei Parroci, ha fatto parte del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e della Commissione Arte Sacra. E’ stato Delegato arcivescovile per l’Edilizia di Culto. Attualmente è anche Rettore del Seminario Maggiore. Angerami è stato ordinato vescovo nel novembre 2014.