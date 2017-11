La confessione di Veronica De Laurentiis: "Io abusata a soli 18 anni"

In un periodo in cui stanno venendo a galla tantissime verità nascoste di molestie ed abusi ai danni delle donne nel mondo del cinema e dello spettacolo, anche Veronica De Laurentiis ha deciso di raccontare il suo dramma personale nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione Rai "La vita in diretta".

Veronica, figlia del celebre produttore cinematografico napoletano Dino De Laurentiis e cugina del Presidente del Napoli Aurelio, ha deciso di confessare una triste vicenda che l'ha vista vittima circa 37 anni fa.

"Ho scelto questa trasmissione perché ho visto che è seria, che le donne parlano di questo momento importante che spero possa cambiare le vecchie mentalità", le parole dell'autrice riportate da Leggo.



Veronica De Laurentiis ha raccontato delle violenze subite a 18 anni da un importante produttore, apparentemente un "gentiluomo" che abusò di lei: "Applaudo le donne che oggi hanno parlato della loro violenza perché so quanto è difficile parlarne e non vergognarsi di questo".



A questa violenza, ne seguirono altre: "Ho sposato un uomo che a prima vista non mi piaceva. È come se mi fossi punita senza rendermene conto pensando di riuscire a cambiarlo, invece non è stato così".

In passato - come ricorda Leggo - Veronica De Laurentiis al settimanale Gente raccontò delle violenze che fu costretta a subire per 15 anni dal marito. L'uomo abusò anche di sua figlia e quando ha trovato la forza di denunciarlo, fu processato e condannato a 14 anni di carcere dalla giustizia americana.