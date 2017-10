Scontri prima di Verona-Napoli, daspo per 25 tifosi

La Polizia di Stato di Verona ha identificato e denunciato 23 ultras del Verona e due della Lazio, tra i 17 e i 42 anni, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti il 19 agosto scorso, prima dell'incontro di calcio Hellas Verona-Napoli, prima gara di campionato della stagione 2017/2018. Nei loro confronti Magini, questore di Verona, ha avviato il procedimento amministrativo noto come 'Daspo'. I venticinque tifosi non potranno accedere negli stadi italiani per diverso tempo.

Le indagini sono state svolte dalla Digos, che ha individuato i responsabili analizzando ogni fotogramma delle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza poste all'esterno dello stadio Bentegodi di Verona. Tra i venticinque, dodici annoverano precedenti penal, otto erano già sottoposti a Daspo. Alla gara era stato attribuito un indice di rischio elevato sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, non solo per la nota rivalità tra i due gruppi ultras, ma anche per la chiusura al pubblico della Curva sud.